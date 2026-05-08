La Guardia Civil denuncia a una empresa de transportes por uso fraudulento de gasóleo 'bonificado' tipo B - GUARDIA CIVIL LA ROJA

LOGROÑO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Sector de Tráfico en La Rioja, en el ejercicio de sus funciones de vigilancia del transporte por carretera y de Resguardo Fiscal del Estado, han tramitado tres actas de denuncia contra una empresa de transportes, han tramitado tres actas de denuncia contra una empresa de transportes tras detectar que tres de sus camiones utilizaban presuntamente gasóleo bonificado tipo B, un carburante reservado exclusivamente para el sector agrícola y otros usos específicamente regulados.

La actuación tuvo lugar a la altura del punto kilométrico 399 de la carretera N-232, en el término municipal de Agoncillo-Recajo. Agentes del Equipo de Transportes y del Destacamento de Tráfico de Logroño interceptaron los vehículos para realizar un control integral que abarcó desde la verificación del combustible y la estiba de la carga hasta el cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso, así como la vigencia de toda la documentación reglamentaria.

Durante la inspección técnica de los depósitos, los agentes detectaron el presunto uso indebido del gasóleo bonificado. Esta práctica constituye una infracción administrativa grave de la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales, ya que no solo supone un fraude a la Hacienda Pública, sino que también genera una situación de competencia desleal frente a las empresas del sector que cumplen la normativa.

Las sanciones por el uso de combustible agrícola en vehículos no autorizados oscilan entre los 601 y los 12.000 euros, cuantías que podrían duplicarse en caso de reincidencia. Además de la sanción económica, la normativa vigente contempla la inmovilización y el precinto del vehículo por un periodo de entre uno y doce meses.

BATERÍA DE INFRACCIONES ADICIONALES

Más allá del fraude relacionado con el uso indebido de combustible bonificado, la inspección exhaustiva de los tres camiones permitió detectar diversas irregularidades que afectan a la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT). Todas estas infracciones son responsabilidad directa de la empresa titular de los vehículos, al ser la entidad encargada de velar por el cumplimiento de la normativa vigente y garantizar que sus unidades circulen con todas las garantías legales y técnicas exigidas.

Propuestas de sanción:

Autorización de transporte de mercancías pesadas (MDP) caducada, infracción grave sancionada con 4.001 euros.

Certificado de Aptitud Profesional (CAP) caducado (2.001 euros).

Circular durante dos jornadas sin insertar la tarjeta de conductor en el tacógrafo (2.001 euros).

Ausencia de papel en el tacógrafo digital para la impresión de los registros obligatorios (301 euros).

La disminución o minoración del tiempo de descanso diario (100 euros).

Las actas por las infracciones detectadas han sido remitidas a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), a través del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, así como a la Consejería de Transportes del Gobierno de La Rioja, organismos encargados de la instrucción de los correspondientes expedientes sancionadores.