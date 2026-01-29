La Guardia Civil despliega un operativo para dar soporte al Juzgado en la reconstrucción del crimen de 2024 en Haro - GUARDIA CIVIL LA RIOJA

LOGROÑO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desplegado desde primeras horas de la mañana de este jueves un operativo de seguridad y auxilio técnico para dar soporte a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Haro.

Esta colaboración resulta fundamental para llevar a cabo la reconstrucción del asesinato ocurrido en septiembre de 2024, en el que perdió la vida un varón de 61 años.

Agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil encabezan la logística sobre el terreno para permitir que la comisión judicial analice con precisión todos los escenarios por los que transitaron los presuntos autores el día de los hechos.

El dispositivo facilita la reconstrucción detallada del itinerario seguido por los investigados hasta el momento en que acabaron con la vida de la víctima en su vivienda de la calle Italia.

COORDINACIÓN Y MEDIOS TÉCNICOS

Bajo la dirección de la jueza instructora, y junto al fiscal, el letrado de la Administración de Justicia (LAJ) y las defensas, los investigadores de la Guardia Civil han coordinado el traslado y la custodia de los procesados desde el centro penitenciario hasta el lugar de los hechos.

El objetivo de este soporte integral es garantizar una reproducción fiel de los acontecimientos, aportando los medios humanos y técnicos necesarios para que el tribunal desarrolle la diligencia con plenas garantías.

Para asegurar la integridad de las pruebas y la protección de los participantes, la Guardia Civil ha procedido al acordonamiento y cierre preventivo de diversos puntos estratégicos del municipio.

Estas áreas permanecerán bajo control policial el tiempo mínimo imprescindible, a fin de no interferir en exceso en la vida diaria de la localidad.

No obstante, la diligencia ha tenido que ser suspendida después de que los procesados se acogieran a su derecho a no declarar durante la reconstrucción, decisión que ha motivado la interrupción del procedimiento previsto para esta jornada.

El dispositivo cuenta con un despliegue especializado compuesto por agentes de la USECIC y patrullas de seguridad ciudadana, responsables de establecer los perímetros de protección y garantizar la custodia permanente de los procesados; el Equipo Pegaso, que emplea drones de última generación para la vigilancia aérea y el control técnico del entorno desde una perspectiva elevada; y la Policía Local, que colabora activamente en la regulación de accesos y el control del tráfico rodado en las zonas afectadas.