La Guardia Civil detiene a un conductor tras una huida temeraria por la N-232 - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha procedido a la detención de un hombre de 40 años, vecino de Logroño (La Rioja), como presunto autor de tres delitos: uno contra la seguridad vial por conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida o la integridad física de las personas, otro por conducir bajo la influencia de sustancias estupefacientes y un tercero contra la salud pública por tráfico de drogas.

Los hechos se iniciaron durante un punto de verificación de velocidad establecido por agentes del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en el punto kilométrico 384,200 de la carretera N-232, en el término municipal de Corera (La Rioja). Durante el desarrollo del dispositivo, el radar detectó un turismo que circulaba a 97 kilómetros por hora en un tramo limitado a 80 kilómetros por hora.

Cuando los agentes le dieron el alto reglamentario, el conductor hizo caso omiso a las indicaciones y, lejos de detenerse o reducir la velocidad, continuó la marcha, obligando a los guardias civiles a apartarse bruscamente de la calzada para evitar ser atropellados. Ante esta situación, la patrulla inició el seguimiento del vehículo utilizando las señales acústicas y luminosas de emergencia. Durante la huida, el conductor incrementó considerablemente la velocidad y protagonizó una conducción extremadamente temeraria.

A lo largo de varios kilómetros realizó numerosos adelantamientos antirreglamentarios, rebasando de forma reiterada la línea longitudinal continua amarilla instalada con motivo de las obras que separaba ambos sentidos de circulación. Todo ello en un tramo con cambios de rasante, curvas de visibilidad reducida y limitaciones específicas de velocidad, desobedeciendo en todo momento las órdenes de detención de los agentes.

Como consecuencia de estas maniobras, varios vehículos que circulaban correctamente, tanto en el mismo sentido como en sentido contrario, se vieron obligados a efectuar maniobras evasivas y a desplazarse hacia el margen derecho de la vía para evitar colisiones frontales o laterales, generándose una situación de grave riesgo para la seguridad vial.

Finalmente, el vehículo fue interceptado en el término municipal de Agoncillo. Durante la identificación del conductor, los agentes apreciaron claros síntomas compatibles con el consumo de sustancias estupefacientes. Tras someterlo a las pruebas legalmente establecidas, arrojó resultado positivo en THC y anfetaminas. Asimismo, durante el registro de sus pertenencias se localizaron dos bolsas con un total de 32 gramos de sulfato de anfetamina (speed), una bolsa con cogollos de marihuana y un blíster con ocho comprimidos de sildenafil. Todas estas sustancias y efectos fueron intervenidos.

El detenido, junto con las diligencias instruidas y las sustancias intervenidas, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente. La actuación fue desarrollada por agentes del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en La Rioja, con el apoyo de patrullas de Seguridad Ciudadana.