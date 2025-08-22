La Guardia Civil detiene a un cuarto joven, de 16 años, implicado en la agresión ocurrida en Calahorra

El joven agredido en el suelo tras ser golpeado por cuatro personas en Calahorra - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Helios', ha dado un nuevo paso en la investigación sobre la violenta agresión ocurrida en una de las zonas de ocio de Calahorra, con la detención de un cuarto joven, menor de edad. Se trata de un chico de 16 años, natural de la localidad.

La detención se llevó a cabo tras el análisis de imágenes y testimonios que permitieron confirmar su participación directa en los hechos. Según las investigaciones, este menor sería el presunto autor de la patada propinada a la víctima cuando ya se encontraba inconsciente en el suelo.

CUATRO JÓVENES ARRESTADOS, TODOS VECINOS DE CALAHORRA

Con esta nueva actuación, ascienden a cuatro los jóvenes detenidos, con edades comprendidas entre los 15 y los 19 años, todos ellos naturales de Calahorra. Los indicios reunidos hasta el momento apuntan a que la agresión no fue un acto aislado, sino la consecuencia de un comportamiento reiterado de hostilidad y provocación entre las partes implicadas.

A la espera del informe forense y con los datos recabados hasta el momento, no se ha podido constatar que se utilizara un objeto contundente durante la agresión. El bate de béisbol, referido por algunos testigos, habría sido únicamente exhibido durante la reyerta por personas del entorno de la víctima, sin que exista constancia de que fuera empleado en el ataque.

Este último detenido, al tratarse de un menor de edad, fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores de La Rioja. Las diligencias instruidas, junto con las de los tres arrestados anteriores, continúan su curso ante la autoridad judicial competente.

RUMORES DESMENTIDOS

La propagación de bulos en redes sociales contribuyó a generar un clima de malestar en Calahorra. Además, las intervenciones de algunos ciudadanos en medios de comunicación, sin la verificación necesaria, intensificaron aún más la indignación social. Los hechos se difundieron de forma errónea, transmitiendo la idea de que la agresión había sido iniciada por una de las partes sin motivo alguno.

Sin embargo, lo ocurrido fue consecuencia de una reyerta en la que ambos grupos participaron activamente. No se descarta, además, que existiera una animadversión previa y recíproca entre los implicados, lo que habría favorecido el desencadenamiento de los acontecimientos.