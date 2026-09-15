La Guardia Civil detiene a un hombre de 34 años por el cultivo de marihuana en Robres del Castillo

Cultivo de marihuana en Robres del Castillo - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja han detenido a un hombre de 34 años y residente en esta comunidad autónoma, como presunto autor de un delito contra la salud pública por cultivo de marihuana. La actuación se inició cuando dos agentes del Puesto de Murillo de Río Leza, que se encontraban fuera de servicio y caminaban por las inmediaciones del barrio de San Miguel, en la localidad riojana de Robres del Castillo, percibieron un fuerte olor que podría corresponder a marihuana.

Ante esta circunstancia, los agentes alertaron a las patrullas que se encontraban de servicio y procedieron a inspeccionar la zona con el objetivo de localizar el posible origen del olor. Durante la búsqueda, los agentes accedieron a una senda cubierta por abundante vegetación y zarzales. Tras avanzar por el lugar y apartar la maleza, llegaron hasta una zona abierta, donde sorprendieron in fraganti a una persona manipulando una manguera.

Los agentes comprobaron que el individuo se encontraba regando un cultivo ilegal compuesto por 11 plantas de marihuana de diferentes tamaños, para cuyo abastecimiento utilizaba la citada manguera. Ante estos hechos, procedieron a su identificación y posterior detención como presunto autor de un delito contra la salud pública. Una vez instruidas las correspondientes diligencias, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial.