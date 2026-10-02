Guardia Civil y Fundación ONCE recorren juntos el Camino de Santiago para avanzar hacia una ruta más segura y accesible - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y Fundación ONCE están desarrollando la segunda edición de la actividad 'Caminando juntos de forma segura y accesible', una iniciativa que tiene como objetivo favorecer que las personas con discapacidad puedan realizar el Camino de Santiago en condiciones de seguridad, accesibilidad e inclusión.

Entre los días 29 de septiembre y 1 de octubre, un total de 29 personas, 23 de ellas con diferentes tipos de discapacidad, procedentes de distintos puntos de España, han recorrido el tramo del Camino de Santiago Francés comprendido entre Logroño y Belorado, acompañadas por técnicos de Fundación ONCE y efectivos de la Guardia Civil en La Rioja.

El recorrido se ha desarrollado en tres etapas:

29 de septiembre: Logroño-Nájera.

30 de septiembre: Nájera-Santo Domingo de la Calzada.

1 de octubre: Santo Domingo de la Calzada-Belorado.

UN CAMINO MÁS ACCESIBLE PARA TODOS

Esta actuación se enmarca en el convenio de colaboración suscrito entre la Guardia Civil y Fundación ONCE y forma parte del proyecto "Camino de Santiago Francés más Accesible", cuyo objetivo es identificar y contribuir a reducir las barreras que pueden encontrar las personas con discapacidad a lo largo de la ruta jacobea.

La iniciativa permite avanzar en el conocimiento de las dificultades que pueden surgir durante el recorrido y favorecer una atención más adecuada a las necesidades específicas de los peregrinos con discapacidad. Un dispositivo específico de acompañamiento y seguridad Durante las tres jornadas, la Guardia Civil ha establecido un dispositivo específico para acompañar a los peregrinos, prestarles asistencia y reforzar su seguridad durante el recorrido.

En el dispositivo han participado efectivos de Seguridad Ciudadana, Agrupación de Tráfico, SEPRONA y USECIC, además de la Oficina Móvil de Atención al Peregrino. De forma especial, agentes de la USECIC han realizado a pie junto a los participantes las diferentes etapas, acompañándolos durante los distintos tramos del Camino y prestándoles apoyo ante las dificultades que pudieran surgir durante la marcha.

El dispositivo se ha completado con vehículos oficiales y con la presencia de agentes en aquellos puntos que requerían una especial atención, como cruces, tramos próximos a carreteras y zonas en las que las características del terreno podían dificultar el desplazamiento de los peregrinos. Por su parte, efectivos de la Agrupación de Tráfico han reforzado la seguridad en los tramos en los que el Camino discurre próximo a vías abiertas a la circulación, mientras que agentes del SEPRONA han prestado servicio en las zonas rurales y espacios naturales atravesados por los participantes.

Asimismo, la Oficina Móvil de Atención al Peregrino ha acompañado la iniciativa, acercando la labor de la Guardia Civil a los participantes y facilitando información y asistencia durante el recorrido. Conocer las dificultades para mejorar la atención Más allá del acompañamiento y la seguridad durante las etapas, la actividad ha permitido a los agentes de la Guardia Civil conocer de primera mano las necesidades específicas de las personas con discapacidad y las dificultades que pueden encontrar durante su experiencia como peregrinos.

El contacto directo con los participantes ha permitido identificar barreras físicas y otras circunstancias que pueden condicionar su desplazamiento, así como conocer las necesidades que pueden surgir durante una jornada de peregrinación. Esta experiencia facilita que los agentes puedan adaptar su actuación y mejorar la atención que prestan a las personas con discapacidad, especialmente en materia de prevención, seguridad y asistencia.

La Guardia Civil, presente durante todo el año en el Camino La Guardia Civil en La Rioja mantiene durante todo el año dispositivos de seguridad y vigilancia en el Camino de Santiago, prestando especial atención a los peregrinos y ofreciendo asistencia ante las incidencias que puedan producirse durante el recorrido.

La segunda edición de 'Caminando juntos de forma segura y accesible' continuará por tierras burgalesas los días 2 y 3 de octubre, con las etapas Belorado-San Juan de Ortega y San Juan de Ortega-Burgos. Con esta iniciativa, la Guardia Civil y Fundación ONCE continúan reforzando su colaboración para mejorar la seguridad y accesibilidad del Camino de Santiago y favorecer que las personas con discapacidad puedan disfrutar de la experiencia de peregrinar.