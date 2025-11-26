La Guardia Civil recupera un remolque sustraído con objetos valorados en más de 8.000 euros - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil en La Rioja han recuperado, en una finca del término municipal de Arnedo, un remolque que había sido sustraído en la localidad de Calahorra y que contenía en su interior diversos efectos valorados en más de 8.000 euros.

La investigación, llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Calahorra, ha permitido identificar e investigar al presunto autor del robo: un varón de 36 años, al que se le atribuyen los delitos de hurto y apropiación indebida. Además, se ha logrado recuperar gran parte de los objetos sustraídos.

La actuación se inició tras la denuncia presentada por el propietario del remolque, quien manifestó que el vehículo le fue sustraído cuando se encontraba estacionado en el Polígono Industrial Tejerías Norte de Calahorra.

En su interior transportaba una amplia variedad de objetos: electrodomésticos, ropa, calzado, herramientas y bebidas alcohólicas. Los datos recopilados permitieron centrar la investigación en un vehículo todoterreno, similar al utilizado para la sustracción del remolque.

Los agentes comprobaron que el titular del vehículo había publicado, en una conocida aplicación de compraventa, un anuncio que coincidía con una de las pertenencias sustraídas. Tras estas averiguaciones, los agentes se trasladaron a una finca ubicada en el término municipal de Arnedo, propiedad del sospechoso, donde localizaron el remolque robado y parte de los efectos sustraídos, procediendo a su recuperación. Las actuaciones han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.