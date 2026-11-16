Una guía ofrece herramientas a los entrenadores para abordar el tratamiento al TDAH en el deporte

Presentación de la guía - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Comprender en profundidad el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y mejorar la atención directa a quienes lo experimentan es el eje central de la nueva 'Guía sobre el trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) para equipos técnicos, que se ha presento este lunes en Logroño.

Editada por primera vez por el Colegio Oficial de Psicología de La Rioja y elaborada por la psicóloga y profesora de la Universidad de La Rioja Andrea Gutiérrez García, en colaboración con la árbitra y graduada en Educación Primaria, Matilda Ortega Álvarez, la publicación destaca por ofrecer una mirada eminentemente práctica y holística.

Se trata de una herramienta diseñada para transformar la mirada de quienes entrenan a deportistas con TDAH y mejorar la formación psicopedagógica de los equipos técnicos, ofreciendo recursos prácticos para potenciar el talento de cada deportista, partiendo de sus capacidades específicas.

La guía proporciona recursos para que las personas que entrenan sepan, entre otras cuestiones, "cómo motivar a estas niñas, niños y jóvenes, cómo gestionar los entrenamientos, cómo acompañarles emocionalmente, cómo enfocar las reuniones y la comunicación con las familias para crear un equipo sólido entre club, deportista y hogar", ha explicado la psicóloga Andrea Gutiérrez.

Una forma de entrenar que, como han coincidido las profesionales, se basa "en el lenguaje positivo", con "órdenes directas, cortas y fraccionadas en el tiempo", eliminando los 'noes', contando con elementos visuales que faciliten la comprensión y la atención, y contando "en todo momento con las familias".

La presentación oficial ha reunido en Logroño al alcalde de la ciudad, Conrado Escobar; a la decana del Colegio Oficial de Psicología de La Rioja, Pilar Calvo;, y a la presidenta de la Asociación Riojana de TDAH (TDAH Rioja), Marina Grijalba, junto a las autoras de esta obra.

MEJORAR LA METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN.

Escobar ha manifestado que "el deporte ofrece enormes oportunidades de aprendizaje, mejora la convivencia y es una estrategia terapéutica de primer orden para entrenar habilidades como la atención, el esfuerzo, la paciencia y aprender a gestionar las emociones".

En su opinión, "esta guía acompaña, ayuda a comprender, facilita la mejor forma de abordar los entrenamientos con niñas y niños con esa condición, para sacar lo mejor de ellos, mejorar su bienestar e impulsar sus capacidades".

Por su parte, Pilar Calvo ha señalado que es "una herramienta muy completa que pone el foco en la persona, facilitando la comprensión de sus necesidades con el objetivo de mejorar el bienestar de las y los menores".

Marina Grijalba ha destacado que "ayuda a visibilizar el TDAH en el ámbito deportivo y da voz a una realidad que las familias necesitamos que sea comprendida y atendida en todos los espacios de socialización de nuestras hijas e hijos".

La guía ofrece herramientas, pautas para mejorar la metodología e intervención con estos niñas y niños, a través de estrategias de entrenamiento y psicología del lenguaje en positivo, con el fin de contribuir a su bienestar, confianza y desarrollo personal.

Aunque los equipos técnicos conocen a la perfección la disciplina deportiva que imparten, en muchas ocasiones, se enfrentan al reto de no saber cómo tratar y gestionar situaciones específicas derivadas del trastorno.

Dado que el TDAH no se manifiesta de igual forma en todas las personas, la guía ofrece orientaciones concretas y estrategias psicológicas, fomentando la autoestima, la paciencia y la inclusión real.

De esta primera edición se han impreso 500 ejemplares que ya están disponibles en la sede del Colegio Oficial de Psicología de La Rioja y que comenzarán a distribuirse de forma progresiva en los distintos centros y clubes deportivos de La Rioja.

También se puede descargar de forma gratuita en el siguiente enlace https://investigacion.unirioja.es/documentos/6a69c81c619872f2357c1f90