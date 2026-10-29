Guirado (RUGE) muestra su orgullo por los jóvenes que han salido a la calles a defender la vivienda, educación o sanidad

Asamblea consituyente de la RUGE La Rioja - RUGE LA RIOJA

LOGROÑO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La responsable estatal de la organización de jóvenes de UGT, RUGE, Belén Guirao, ha mostrado su orgullo por el "ejemplo que está dando la juventud al resto de la sociedad", al salir a las calles a defender la vivienda, la educación o la sanidad.

Ha sido en la asamblea constituyente de RUGE La Rioja, la organización de jóvenes de UGT, que ha elegido a Laura Martínez Duarte como secretaria general.

Guirao ha afirmado que "no podemos estar más orgullosos y más orgullosas porque creemos que la juventud en estos últimos meses y en estos últimos años ha dado un ejemplo al resto de la sociedad sobre defensa de los derechos".

"Hemos visto a miles de jóvenes por todo el Estado saliendo a las calles, tomando las calles, defendiendo la educación pública, la sanidad pública, el derecho a una vivienda y además de una manera solidaria y de una manera intergeneracional porque los jóvenes defendemos nuestro derecho a una vivienda digna, un techo digno, pero para todos los tramos y todas las etapas vitales", ha añadido la secretaria general de RUGE. "Este es el momento en el que nos emancipamos, una vez empezamos nuestros proyectos vitales", ha apostillado.

Guirao, además, ha indicado que "hemos defendido tanto la lucha por unas pensiones dignas de nuestros mayores como una residencia, un techo especializado, una atención especializada para los más mayores".

Ha insistido en que "estamos orgullosas de poder constituir finalmente RUGE La Rioja y poder constituirlo ahora de cara a la huelga general", para a continuación, animar "a todos los estudiantes a todas las estudiantes a que salgan también el 11 de noviembre a la huelga porque no habrá igualdad de oportunidades si no hay también igualdad a la hora de poder acceder a los estudios donde queramos poder estudiar lo que queramos donde queramos cuando queramos".

Para Guirao "es también muy importante que no olvidemos como sociedad que los salarios, que el coste de vida, los salarios están creciendo pero el coste de vida está creciendo a un ritmo muchísimo más especulativo".

Ha recordado que "en los últimos 10 años los salarios han subido un 22 por ciento, pero el precio de compraventa un 77 por ciento, el precio medio de los alquileres un 37% y el valor medio de las hipotecas un 42 por ciento. El salario mediano de una persona joven se sitúa en 1.050 euros, pero un alquiler mediano en 1.176 euros". "Una persona joven se emancipe a día de hoy en nuestro país, en nuestra sociedad, es prácticamente irrealista", han resaltado.

Por ello, ha indicado que "es algo que debemos seguir defendiendo, que si lo comparamos con otras crisis de la vivienda, por ejemplo en 2008, el 26 por ciento de la juventud española estaba emancipada, siendo a 28 años la edad media de emancipación, y sin embargo a día de hoy solo el 14,5 por ciento de la juventud española está emancipada y se emancipan a los 30,2 años".

Para concluir, Guirao ha afirmado que "esto es sencillamente insostenible en nuestro estado, en nuestro país, y es algo a lo que todos los jóvenes, tanto estudiantes como trabajadores, debemos ponerle también foco y debemos seguir reivindicando y defendiendo como lo hemos hecho hasta ahora".

ANIMA A PARTICIPAR EN LA HUELGA GENERAL

Por su parte, la secretaria general de RUGE La Rioja ha asegurado que además de la vivienda, el empleo y de los derechos de quienes empiezan a trabajar, "tenemos que hablar de igualdad, de servicios públicos y del futuro que queremos para nuestra generación".

En el caso de la vivienda, ha señalado que "es uno de los dramas de nuestra generación es que puedes tener trabajo y aun así no poder permitirte vivir por tu cuenta; los jóvenes riojanos destinan más de la mitad de su sueldo para pagar el alquiler. Y, por si fuera poco, el alquiler ha subido un 32 por ciento en cuatro años".

Martínez Duarte ha resaltado que "tener una vivienda no debería depender de cuánto dinero tengan tus padres ni de si tu familia puede echarte una mano. Se llama justicia social, ni más ni menos. Por eso tenemos que apoyar las movilizaciones por el derecho a la vivienda y participar en la huelga del 11 de noviembre. Tenemos que salir a la calle, organizarnos y reclamar soluciones".

Sobre el empleo, ha señalado que "de poco sirve encontrar trabajo si después cobras tan poco que no llegas a fin de mes. Tenemos que defender mejores salarios, contratos estables y condiciones laborales dignas. Hay jóvenes que encadenan contratos, que trabajan los fines de semana, que tienen horarios imposibles y que, aun así, no pueden independizarse. Y no podemos normalizarlo".

Además ha señalado que en el caso de los estudiantes "las prácticas tienen que servir para aprender, no para trabajar gratis ni para sustituir a una persona contratada". "Tenemos que tener claro que nos jugamos mucho en los próximos años. Estamos viendo cómo se cuestionan derechos laborales que ha costado muchísimo conseguir", ha lamentado.

Finalmente, la secretaria general de RUGE La Rioja ha indicado que "tenemos que defender la sanidad pública, la educación, los servicios sociales y todos los servicios públicos; porque son los que garantizan que tengamos oportunidades, independientemente del dinero que tengamos en casa".