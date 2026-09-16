Gutiérrez Aragón, Rodrigo Cortés o el riojano Javier Gullón en la I edición del Congreso de Narrativa Audiovisual

Presentación de CINAE - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los directores de cine y escritores, Manuel Gutiérrez Aragón y Rodrigo Cortés, y el guionista riojano, Javier Gullón, son algunos de los participantes en el 1º Congreso Internacional de Narrativa Audiovisual en Español, que se desarrollará en Riojaforum, y en Cilengua en San Millán de la Cogolla, el 16 y 17 de octubre.

Una iniciativa que han presentado el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, la coordinadora general de la Fundación San Millán, Almudena Martínez, y el director del encuentro, Luis Alberto Cabezón.

El consejero ha apuntado que es "una nueva iniciativa de la Fundación San Millán de la Cogolla en el ámbito congresual y en el ámbito divulgativo que se dan la mano en torno también en este año especial a la figura de Rafael Azcona; en el año del centenario".

Ha puesto en valor que "el español, como lengua, no solo se circunscribe a la expresión puramente lingüística, sino que sirve de base a otros formatos narrativos, como es el formato audiovisual, como es el cine".

Ha destacado que en el Congreso "diversos autores van a hablar de creación, van a hablar de composición, van a hablar de distribución de materiales audiovisuales". "Distintos escritores, creadores audiovisuales y también personas relacionadas con el ámbito de la nueva distribución de las plataformas para entendernos, van a favorecer la circulación de distintos puntos de vista y de distintos diálogos acerca de este interesante mundo", ha destacado Pérez Pastor.

MANIFIESTO

Por su parte, la coordinadora general de la Fundación San Millán ha señalado que la iniciativa aborda "las formas de contar en español, que busca además, entre otras cosas, potenciar el audiovisual en nuestra lengua, es muy oportuno".

"Es cierto que en otras ocasiones y en otros congresos el tema lo habíamos tratado de manera muy tangencial, pero dada la envergadura que está adquiriendo la empresa, la industria audiovisual en español y en el mundo, hemos creído que era ya necesario dedicar un congreso a este tema, que es el primero, y esperamos continuar en años venideros con nuevas ediciones", ha añadido Martínez.

Finalmente, ha puesto en valor que el último día del Congreso se leerá un manifiesto que "aportará además un especial valor simbólico al cierre de CINAE, del Congreso Internacional de Narrativas Audiovisuales en Español, al plantear desde un enclave, como San Millán, estrechamente vinculado a la historia de la lengua española, cómo esa misma lengua es capaz de transformarse hoy en relatos, imágenes y sonidos que circulan por todo el mundo".

Cabezón, por su parte, ha indicado que este Congreso surge de la pregunta de "¿dónde se encuentran hoy quienes están pensando, quienes están escribiendo, quienes están produciendo, quienes están transformando la manera en que contamos hoy en español?".

"Tenemos muchísimos creadores, muchísimas personas que se dedican al mundo del audiovisual, productores, guionistas, existen universidades, festivales, existe toda una industria audiovisual muy viva en este país hoy en día, pero no siempre existen lugares donde todos esos ámbitos puedan confluir y hablen de algo que comparten", ha añadido el coordinador, que además ha indicado que "es muy importante el oficio de contar".

CINAE ha destacado que "no es un festival, no van a ser unas jornadas profesionales, no van a ser un congreso exclusivamente académico, sino es un espacio de encuentro entre creación, entre universidad y entre industria audiovisual".

Entre los participantes, ha destacado a Manuel Gutierréz Aragón, a Rodrigo Cortés, al logroñés Javier Gullón, nominado como guionista en dos ocasiones a los premios 'Goya, y que trabaja en Hollywood, Antonio Saura Medrano, Jaume Ripoll o María Zamora.