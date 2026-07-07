Los habitantes de La Rioja y Cerdeña se muestran satisfechos por su sistema sanitario, según tesis UR - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los habitantes de La Rioja (España) y Cerdeña (Italia) se muestran "razonablemente satisfechos con el sistema sanitario", pero "también expresan insatisfacción con su estado de salud, su nivel de ingresos, la duración de las listas de espera o el escaso tiempo que los profesionales dedican a las consultas".

Estas son algunas de las conclusiones de la tesis doctoral de la italiana Alessandra Bonelli (nacida en Sassari, Cerdeña) titulada 'Modelos de sistemas sanitarios en el contexto Mediterráneo: el caso de La Rioja y Cerdeña', en la que compara los dos sistemas sanitarios de ambas regiones.

Desarrollada en el Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja -en el marco del programa 282D Doctorado en Derecho y Cambio Social (Real Decreto 99/2011)-, esta tesis ha sido dirigida por María Neus Caparrós Civera y Sagrario Anaut Bravo, profesoras Titulares de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UR y de la UPNA, respectivamente; logrando la tesis la calificación de sobresaliente.

La tesis plantea un estudio comparativo entre los sistemas sanitarios de dos regiones europeas, que revela similitudes y diferencias desde el punto de vista jurídico y social.

La Rioja y Cerdeña poseen una sólida tradición agrícola, cuentan con universidades consolidadas y presentan densidades de población relativamente similares. Logroño y Sassari son fácilmente comparables en cuanto a tamaño y características sociodemográficas.

No obstante, existen diferencias importantes. Cerdeña tiene una superficie aproximadamente cinco veces mayor que La Rioja. Además, mientras La Rioja registra un ligero crecimiento demográfico, Cerdeña atraviesa un proceso continuo de envejecimiento y disminución de la población.

También se observan diferencias en las dinámicas migratorias: en La Rioja hay una mayor presencia de población procedente de América Latina, mientras que en Sassari predominan los flujos migratorios provenientes de África.

En el ámbito sanitario, La Rioja dispone de un mayor número de profesionales de la salud por habitante, mientras que Cerdeña presenta un gasto sanitario per cápita más elevado. Asimismo, difieren los mecanismos de cooperación interinstitucional: La Rioja impulsa acuerdos interterritoriales para optimizar recursos y evitar duplicidades, mientras que en Cerdeña estos mecanismos son más limitados.

En relación con la satisfacción, los resultados muestran "una situación aparentemente paradójica", afirma la doctora Bonelli. Así, "aunque la mayoría de los participantes en ambos países afirma estar razonablemente satisfecha con el sistema sanitario, también expresa insatisfacción con su estado de salud, su nivel de ingresos, la duración de las listas de espera y el escaso tiempo que los profesionales dedican a las consultas".

Esta contradicción puede explicarse, según Alessandra Bonelli, "por el valor que los ciudadanos atribuyen al carácter universal del sistema público de salud. A pesar de las dificultades de acceso y de las limitaciones existentes, la sanidad pública sigue siendo percibida como un elemento esencial de protección social".

La investigación doctoral de Alessandra Bonelli tiene en cuenta el fuerte impacto sobre los sistemas sanitarios causado por la crisis sanitaria de 2020, por la pandemia de la Covid-19.

Así, muchos usuarios de ambos sistemas sanitario "señalan una menor cercanía y disponibilidad por parte de los profesionales sanitario*, cuando la cercanía constituye *un valor fundamental para construir relaciones de confianza y fortalecer la cohesión social".

Por otro lado, a pesar de pertenecer al tradicional modelo mediterráneo de bienestar, Cerdeña y La Rioja han seguido trayectorias ligeramente diferentes en los últimos años.

En Cerdeña, señala la doctora Bonelli, "el envejecimiento de la población, la elevada prevalencia de enfermedades crónicas y el aumento de los flujos migratorios han puesto bajo presión al sistema, lo que ha llevado a introducir algunas restricciones en el acceso a las prestaciones sociales".

Sin embargo, "la región ha realizado importantes inversiones en digitalización y en la contratación de personal", señala Alessandra Bonelli.

Por su parte, esta destaca que La Rioja ha impulsado reformas orientadas a fortalecer la protección social, desarrollando redes de apoyo más universales y aprobando leyes que amplían los derechos sociales, reproductivos y sanitarios.