Hallan en Lagunilla de Jubera un pergamino que narra el Milagro de San Andrés de Calahorra - SAN ANDRÉS DE CALAHORRA

CALAHORRA (LA RIOJA), 5 (EUROPA PRESS)

La Parroquia de San Andrés de Lagunilla de Jubera va a donar temporalmente a la parroquia homónima de Calahorra un valioso documento que narra un hecho milagroso ocurrido en esta última iglesia.

El párroco de San Andrés de Calahorra, Javier Fernández Cascante, ha informado de una serie de actos culturales y también religiosos en torno a esta pieza hallada recientemente.

Se trata de un pergamino enmarcado y datado en el año 1882 que podría ser anterior porque "la sintaxis, la ortografía y la redacción parece mucho más antigua". Éste escrito narra el Milagro de San Andrés, que se celebra este domingo, día 5 de julio.

Se da la circunstancia de que la parroquia calagurritana dispone también de un documento que da cuenta del mismo hecho; pero el encontrado en Lagunilla es más extenso y contiene más detalles.

Según Javier Fernández, ambos documentos relatan cómo "el 8 de julio de 1247, un perseguido por la justicia se refugió a sagrado y rogó al Apóstol que lo librara de esta injusticia. A pesar de ello, el corregidor, se lo llevó preso contra todo derecho, y lo ahorcó".

"El santo lo sacó de la horca y lo liberó, mientras que el corregidor quedó tullido hasta que pidió perdón y ofreció el cáliz que conservamos aquí [en Calahorra] y que se denomina el Cáliz del Milagro".

El párroco calagurritano informa igualmente de que la fiesta por este hecho comienza con una misa solemne. Al término de este oficio religioso, se podrá contemplar el cuadro cedido temporalmente por la parroquia de Lagunilla junto con el cáliz y los cuadros que posee la Iglesia Parroquial de San Andrés de Calahorra.