Haro acoge la exposición itinerante del XIX concurso de fotografía 'Naturaleza de La Rioja' hasta el 3 de agosto - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La exposición itinerante de la XIX edición del Concurso Fotográfico Naturaleza de La Rioja puede visitarse desde hoy, lunes 13 de julio, en el Paseo de Nuestra Señora de la Vega de Haro, y hasta el próximo 3 de agosto. La muestra, que llega ahora la capital jarrera después de visitar Ezcaray, recorrerá hasta febrero de 2027 otras diez localidades riojanas.

La exposición itinerante 'Naturaleza de La Rioja', que celebra este año su decimonovena edición, presenta en paneles de gran tamaño y al aire libre las 8 fotografías ganadoras del concurso y otras 21 espectaculares imágenes presentadas al certamen.

Después de Haro recorrerá, hasta febrero de 2027, otras ocho localidades riojanas. Las fechas de este recorrido podrán verse en la web https://www.larioja.org/es/concursofotonaturaleza, una vez que estén confirmadas con los ayuntamientos.

Este concurso promueve el respeto y la conservación de la naturaleza mediante el arte de la fotografía. En esta XIX edición ha congregado a 195 participantes que han presentado un total de 1.120 fotografías y que, un año más, nos han dejado increíbles retratos de la fauna, la flora y los paisajes riojanos.

'Naturaleza de La Rioja' es una oportunidad perfecta para disfrutar del arte fotográfico, conocer la biodiversidad riojana y, reflexionar sobre la necesidad de proteger nuestro entorno natural.

Está organizada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, con la colaboración de La Rioja 360 Grados Avanza, Sociedad de Promoción de La Rioja S.A.U. y la Federación Riojana de Fotografía.