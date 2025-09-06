Haro inicia los espectáculos de calle de conmemoración del 40º aniversario de la adhesión de España a la UE

Celebración del 40 aniversario de la adhesión de ESpaña a la UE - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de la Paz de Haro acogerá mañana, día 7, el primer espectáculo del ciclo de animaciones en las calles creado por la compañía de teatro riojana Sapo Producciones con el que el Gobierno de La Rioja conmemora el 40º aniversario de la adhesión de España a las Comunidades Europeas.

El objetivo es acercar la UE a los ciudadanos y visibilizar qué hace por los riojanos a través de sus políticas. Las representaciones recorrerán ocho municipios de La Rioja y son una de las once actividades organizadas este año por el punto Europe Direct en la comunidad para celebrar el éxito que ha supuesto para La Rioja el ingreso de nuestro país en la Unión.

Además de acelerar el paso hacia la modernidad de nuestra región, los fondos de las políticas de cohesión gestionados directamente en estas cuatro décadas -1.252 millones de euros, que han supuesto una inversión total de 2.272 millones- han servido para fortalecer la economía de La Rioja y han contribuido al desarrollo y avance social de la región.

El espectáculo tiene una duración de 30-40 minutos y se va a representar en las siguientes localidades:

Haro: domingo 7 de septiembre, Plaza de la Paz, 12,15 horas.

Santo Domingo de la Calzada: domingo 7 de septiembre, Plaza Alameda, 19,00 horas.

Alfaro: viernes 12 de septiembre, Plaza de España, 19,00 horas.

Calahorra: sábado 13 de septiembre, Paseo del Mercadal, 12,00 horas.

Logroño: sábado 13 de septiembre, Plaza del Mercado, 19,00 horas.

Arnedo: domingo 14 de septiembre, Puerta Munillo, 13,00 horas.

Ezcaray: domingo 14 de septiembre, Plaza de la Verdura, 20,00 horas.

Cervera del Río Alhama: domingo 19 de octubre, Plaza del Manguito, 12,30 horas.

Además de estas animaciones de Sapo Producciones, el Gobierno de La Rioja ha conmemorado la efeméride con otras iniciativas, entre ellas, una jornada formativa en la Escuela Riojana de Administración Pública (ERAP), un espectáculo gratuito de magia, acciones divulgativas en colegios, concursos de dibujo y de fotografía, un monólogo cómico en Riojaforum, y el Foro de Economía y Política Regional que reunió en junio en Logroño a representantes del Ministerio de Hacienda y de las comunidades autónomas, en el que se abordó la mejora de la gestión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Europe Direct es un centro de información financiado y avalado por la Comisión Europea para informar a los ciudadanos sobre la UE, sus derechos y las posibilidades de ejercer una ciudadanía participativa en los ámbitos local y regional.