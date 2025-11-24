Herida una joven de 18 años tras la colisión entre un coche y un patinete en la calle Río Lomo de Logroño

LOGROÑO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 18 años ha resultado herida este mediodía tras la colisión entre un coche y un patinete en la confluencia de las calles Río Lomo y Tudela, de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 13,15 horas de este lunes y hasta el lugar de los hechos se han personado los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y se alerta a Policía Local.

A consecuencia del accidente, la joven, vecina de Logroño, ha sido trasladada al hospital San Pedro.