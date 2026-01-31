Herida una joven de 20 años tras sufrir un accidente de tráfico por salida de vía en la A-13, en Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 20 años resultó herida la pasada noche tras sufrir un accidente de tráfico por la salida de vía de su vehículo en la A-13, dirección Viana (Navarra), en el término municipal de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular dio aviso del suceso sobre las 21,50 horas de ayer, viernes, y hasta el lugar de los hechos se personaron los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y la Empresa de Mantenimiento de la Nacional, alertando a su vez a Policía Local y Bomberos del Ayuntamiento de Logroño.

Finalmente, la joven herida fue trasladada al servicio de urgencias del hospital San Pedro de Logroño.