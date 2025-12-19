Herida una mujer de 24 años tras la colisión de dos turismos en la calle Chile con la LO-20, en Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño
Europa Press La Rioja
Publicado: viernes, 19 diciembre 2025 17:00
LOGROÑO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 24 años ha resultado herida a primera hora de esta tarde tras sufrir un accidente de tráfico por la colisión de dos turismos en la rotonda de la calle Chile con la LO-20, en Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el aviso se ha recibido sobre las 15,10 horas de este viernes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local y se movilizan recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, la mujer herida ha sido trasladada al servicio de urgencias del hospital San Pedro.

