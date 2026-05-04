Herida una mujer de 32 años tras un accidente entre un turismo y un patinete en la calle Somosierra de Logroño

Archivo - Ambulancias en la zona de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - CSIF LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 4 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 32 años ha resultado herida este mediodía tras sufrir un accidente de tráfico por la colisión entre un turismo y un patinete en la calle Somosierra con Doctor Múgica, en Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares han dado aviso del suceso sobre las 12,35 horas de este lunes y hasta el lugar de los hechos se han personado los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y se notifica a Policía Local.

Finalmente la mujer herida, vecina de Logroño, ha sido trasladada al servicio de urgencias del hospital San Pedro.