Herida una mujer de 33 años tras la colisión frontal de dos vehículos en Tricio (La Rioja)

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 33 años resultó herida la pasada tarde tras la colisión frontal de dos vehículos en el camino de Los Espinos de Tricio (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular dio aviso del suceso sobre las 18,25 horas de ayer, sábado, y hasta el lugar de los hechos se personaron miembros de la Guardia Civil y se movilizan Bomberos de CEIS Rioja, junto con recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, la mujer herida fue trasladada al servicio de urgencias del hospital San Pedro.