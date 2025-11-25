Herida una mujer de 35 años tras atropellar a una vaca en la LR-415, en el término de Ezcaray

LOGROÑO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 35 años resultó herida la pasada noche tras atropellar a una vaca en la carretera LR-415, en el punto kilométrico 4, del municipio de Ezcaray (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso tuvo lugar sobre las 00,12 horas de esta pasada noche y hasta el lugar de los hechos se personaron efectivos de la Guardia Civil, se movilizaron a los Bomberos del CEIS y a los recursos sanitarios de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del atropello al animal, que se encontraba en la calzada, la mujer herida fue trasladada al Centro de Salud de la localidad.