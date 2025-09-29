Herida una mujer de 35 años tras sufrir un atropello en la Avenida del Pilar de Calahorra

Archivo - Hospital de Calahorra - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 35 años ha resultado herida este mediodía tras sufrir un atropello en la Avenida del Pilar, número 4, de la localidad riojana de Calahorra.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 13,50 horas de este lunes y hasta el lugar de los hechos se han personado miembros de la Guardia Civil y se movilizan a Bomberos de CEIS junto con recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, la mujer herida ha sido trasladada al hospital de Calahorra.