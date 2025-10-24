Herida una mujer de 40 años tras la colisión entre un patinete y un coche en Avenida de Madrid, en Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 40 años y vecina de Logroño ha resultado herida tras la colisión entre un patinete eléctrico y un coche en la confluencia de Avenida Madrid con Sequoias, de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso ha tenido lugar sobre las 16,25 horas de este viernes y hasta el lugar de los hechos se han personado los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y se alerta a Policía Local.

Finalmente, la mujer herida ha sido trasladada al servicio de urgencias del hospital San Pedro.