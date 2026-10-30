Herida una mujer de 44 años tras la colisión entre un turismo y una motocicleta en Calahorra

Archivo - Hospital de Calahorra - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 44 años ha resultado herida esta mañana tras sufrir un accidente de tráfico por la colisión entre un turismo y una motocicleta en la calle Falfarracin, número 3, de Calahorra.

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares han dado la voz de alarma sobre las 08,45 horas de este viernes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local de Calahorra y se movilizan recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

La mujer herida ha sido trasladada al servicio de urgencias del hospital de dicha localidad riojana.