Herida una mujer de 54 años tras la colisión de tres turismos en la A-13, en Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 54 años y vecina de Logroño ha resultado herida esta tarde tras la colisión de tres turismos en el KM-1, dirección Pamplona, de la A-13, en el término municipal de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 15,25 horas de este miércoles y hasta el lugar de los hechos se han personado los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y la Empresa de Mantenimiento de la Nacional, alertando a su vez a Policía Local.

Finalmente, la mujer herida ha sido trasladada al servicio de urgencias del hospital San Pedro.