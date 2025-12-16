Herida una mujer de 57 años tras un atropello en Avenida Solidaridad con Padre Claret, en Logroño

Archivo - urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - CSIF - Archivo

LOGROÑO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 57 años ha resultado herida esta mañana tras sufrir un atropello en la Avenida Solidaridad con la calle Padre Claret de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares han dado la voz de alarma sobre las 08,10 horas de este martes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local y se movilizan recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, la mujer herida ha sido trasladada al servicio de urgencias del hospital San Pedro.