Herida una mujer de 71 años tras la colisión de dos turismos en la N-232, en Gimileo (La Rioja)

LOGROÑO 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 71 años ha resultado herida este mediodía tras la colisión de dos turismos en la N-232, a la altura del kilómetro 446, en Gimileo (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, el aviso se ha recibido sobre las 13,30 horas de este miércoles y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Guardia Civil y se movilizan Bomberos de CEIS, recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud y a mantenimiento de carreteras.

Finalmente, la mujer herida ha sido trasladada al servicio de urgencias del hospital San Pedro de Logroño.