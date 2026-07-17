Herida una mujer de 83 años tras sufrir un atropello en la plaza Mayor de Cornago

Archivo - Hospital de Calahorra - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 83 años y vecina de Arnedo ha sido trasladada el hospital de Calahorra tras sufrir un atropello esta mañana en la plaza Mayor de Cornago.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha comunicado el suceso sobre las 11,20 horas de este viernes y hasta el lugar de los hechos se han personado los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y Bomberos del CEIS, alertando a su vez a Guardia Civil.