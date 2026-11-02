Herida una mujer de 89 años tras la colisión de dos turismos en la A-12, en Nájera

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 89 años ha resultado herida este mediodía tras sufrir un accidente de tráfico por la colisión entre dos turismos en la A-12, en el punto kilométrico 110,500, en el término municipal de Nájera.

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares han dado aviso del suceso sobre las 13,50 horas de este lunes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Guardia Civil y se movilizan recursos de mantenimiento de carreteras, así como recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, la mujer herida ha sido trasladada al servicio de urgencias del hospital San Pedro de Logroño.