Herido un camionero tras sufrir un accidente de tráfico por la salida de vía de su vehículo en la LR-115, en Rincón

Archivo - Hospital de Calahorra - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido esta tarde tras sufrir un accidente de tráfico por la salida de vía de su camión en la LR-115, en el término municipal de Rincón de Soto (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 15,50 horas de este martes y hasta el lugar de los hechos se han personado los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y Bomberos del CEIS, alertando a su vez a Guardia Civil.

Finalmente, el herido ha sido trasladado al hospital de Calahorra.