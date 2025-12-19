Un herido tras la colisión de dos turismos en el parking de los cines Siete Infantes de Logroño

Archivo - Hospital Viamed Los Manzanos - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 43 años ha resultado herido esta tarde tras sufrir un accidente de tráfico por la colisión de dos turismos en el parking de los cines Siete Infantes de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, Policía Local ha dado aviso del suceso sobre las 16,10 horas de este viernes y hasta el lugar de los hechos se han personado los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el hombre herido ha sido trasladado al Hospital Viamed Los Manzanos.