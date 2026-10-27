Herido un hombre de 42 años tras la colisión de dos turismos en Haro

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro
Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: martes, 27 octubre 2026 10:14
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LOGROÑO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 42 años ha resultado herido tras la colisión de dos turismos en la calle Artesanos con la carretera N-124, de Haro.

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares han alertado del suceso sobre las 07,50 horas de este martes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Guardia Civil y se han movilizado Bomberos del CEIS Rioja, así como recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el hombre herido ha sido trasladado al hospital San Pedro de Logroño.

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