Herido un hombre de 42 años tras la colisión de dos turismos en Haro

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 42 años ha resultado herido tras la colisión de dos turismos en la calle Artesanos con la carretera N-124, de Haro.

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares han alertado del suceso sobre las 07,50 horas de este martes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Guardia Civil y se han movilizado Bomberos del CEIS Rioja, así como recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el hombre herido ha sido trasladado al hospital San Pedro de Logroño.