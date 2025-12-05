Herido un hombre de 57 años tras la colisión de dos turismos en la autovía A-12, en Nájera

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 57 años ha resultado herido esta mañana tras sufrir un accidente de tráfico por la colisión de dos turismos en la autovía A-12, km 111, en el término municipal de Nájera (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, el aviso se ha recibido sobre las 09,50 horas de este viernes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Guardia Civil y se movilizan Bomberos de CEIS Rioja, recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud y la empresa de mantenimiento de carreteras.

Finalmente, el hombre herido ha sido trasladado al servicio de urgencias del hospital San Pedro de Logroño.