Herido un hombre de 64 años tras la colisión entre un turismo y una bicicleta en Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 64 años ha resultado herido esta mañana tras la colisión entre un turismo y una bicicleta en la intersección de las calles Albia de Castro con Avenida de la Solidaridad, en Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 08,05 horas de este viernes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local y se movilizan a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud para atender al ciclista.

Finalmente, el hombre herido ha sido trasladado en ambulancia al hospital San Pedro.