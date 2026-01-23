Herido un hombre de 70 años tras sufrir un atropello en la calle Samalar de Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 70 años ha resultado herido este mediodía tras sufrir un atropello en la calle Samalar, número 7, de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso ha tenido lugar sobre las 13,20 horas de este viernes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local de Logroño y se movilizan recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el peatón herido ha sido trasladado al servicio de urgencias al Hospital San Pedro.