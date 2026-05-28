Herido un hombre de 73 años tras la colisión entre un turismo y una moto en la Avenida Doce Ligero de Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 28 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 73 años ha resultado herido esta tarde tras sufrir un accidente de tráfico por la colisión entre un turismo y una moto en la avenida Doce Ligero de Artillería nº30, de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 17,50 horas de este jueves y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local y recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el motorista ha sido trasladado al servicio de urgencias del hospital San Pedro.