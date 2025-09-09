Herido un hombre de 75 años tras la colisión de dos turismos en la N-126, en Haro

LOGROÑO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 75 años ha resultado herido este mediodía tras la colisión de dos turismos en la N-126, punto kilométrico 2, en el municipio riojano de Haro.

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares han dado aviso del suceso sobre las 12,10 horas de este martes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Guardia Civil y se han movilizado a los Bomberos del CEIS y a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el hombre herido ha sido trasladado al centro de salud de Haro.