Herido un hombre tras la colisión entre un turismo y una furgoneta en la N-232, en Rincón de Soto

LOGROÑO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido esta tarde tras la colisión entre un turismo y una furgoneta en la N-232, en el término de Rincón de Soto.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 15,15 horas de este martes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Guardia Civil, Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y Mantenimiento de Carreteras.

Finalmente, el hombre herido ha sido trasladado al servicio de urgencias del hospital de Calahorra.