Herido un hombre tras sufrir un atropello en la calle San Fernando de Nájera

Archivo - Urgencias Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido esta tarde tras sufrir un atropello en la calle San Fernando, número 119, de Nájera.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 16,30 horas de este lunes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Guardia Civil y se movilizan recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el herido ha sido trasladado al servicio de urgencias del hospital San Pedro de Logroño.