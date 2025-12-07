Herido un joven de 18 años tras sufrir un accidente por salida de vía y posterior vuelco de su turismo en la LO-20

Archivo - Hospital Los Manzanos de La Rioja - LOS MANZANOS - Archivo

LOGROÑO 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 18 años resultó herido la pasada noche tras sufrir un accidente de tráfico por la salida de vía y posterior vuelco de su turismo en la incorporación desde la LO-20 hacia avenida de Aragón, en el término municipal de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares dieron la voz de alarma sobre las 22,05 horas de ayer, sábado, y hasta el lugar de los hechos se personaron bomberos del Ayuntamiento de Logroño, los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud, la Empresa de Conservación de Carreteras Eceinsa y se notificó a Policía Local de Logroño.

De los dos ocupantes del vehículo siniestrado, un joven de 18 años y vecino de Logroño precisó traslado al servicio de urgencias de la Clínica Los Manzanos.

Además, los bomberos neutralizaron el derrame de gasolina, retiraron los restos de la calzada y finalmente colocaron el turismo de manera controlada hasta su retirada. Hacia las 23,30 horas de ayer, la Empresa de Conservación de Carreteras indicó que la calzada había vuelto a la normalidad.