Herido un joven de 21 años tras la colisión entre un turismo y un patinete en la Gran Vía de Logroño

Europa Press La Rioja
Publicado: miércoles, 11 marzo 2026 18:16
LOGROÑO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 21 años ha resultado herido esta tarde tras sufrir la colisión entre un turismo y un patinete en la Gran Vía, número 71, en Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 16,20 horas de este miércoles y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local y se movilizan recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el joven herido ha sido trasladado al servicio de urgencias del Hospital Viamed Los Manzanos.

