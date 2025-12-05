Herido un joven de 21 años tras sufrir un atropello en la intersección de Avenida Colón con Solidaridad, en Logroño

Archivo - Hospital Los Manzanos de La Rioja - LOS MANZANOS - Archivo

LOGROÑO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 21 años ha resultado herido esta mañana tras sufrir un atropello en la intersección de Avenida Solidaridad con Colón, en Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso ha tenido lugar sobre las 10,20 horas de este viernes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local y se movilizan los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el joven herido ha sido trasladado al hospital Viamed Los Manzanos.