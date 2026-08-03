Herido un joven de 25 años tras sufrir un accidente por salida de vía y posterior vuelco de su turismo en Santa Coloma

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LOGROÑO 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 25 años ha resultado herido tras sufrir un accidente de tráfico por la salida de vía con posterior vuelco de su turismo en la LR-340, en el término municipal de Santa Coloma (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares han dado aviso del suceso sobre las 13,25 horas de este lunes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de Bomberos de CEIS Rioja, así como recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el herido ha sido trasladado al Centro de Salud de Nájera.