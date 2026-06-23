Herido un motorista de 49 años tras sufrir una colisión con un coche en Villamediana de Iregua

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 49 años ha resultado herido esta tarde tras la colisión entre un coche y una moto en la Avenida Caballeros Templarios, número 84, en Villamediana de Iregua (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 15,30 horas de este martes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Guardia Civil y se movilizan recursos sanitarios de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el herido ha sido trasladado al servicio de urgencias del hospital San Pedro de Logroño.