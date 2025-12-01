Herido un motorista tras la colisión con un turismo en una intersección de la calle Lope de Vega de Logroño

Archivo - Ambulancias a las puertas de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño
Archivo - Ambulancias a las puertas de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - CSIF - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: lunes, 1 diciembre 2025 19:28

LOGROÑO 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 50 años ha resultado herido esta tarde tras sufrir un accidente de tráfico por la colisión con un turismo en la intersección de las calles Gustavo Adolfo Bécquer y Lope de Vega en la capital riojana.

Hasta el lugar de los hechos se han movilizado a efectivos de la Policía Local y a los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el herido ha sido evacuado al servicio de urgencias del hospital San Pedro.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado