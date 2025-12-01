Herido un motorista tras la colisión con un turismo en una intersección de la calle Lope de Vega de Logroño

Archivo - Ambulancias a las puertas de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - CSIF - Archivo

LOGROÑO 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 50 años ha resultado herido esta tarde tras sufrir un accidente de tráfico por la colisión con un turismo en la intersección de las calles Gustavo Adolfo Bécquer y Lope de Vega en la capital riojana.

Hasta el lugar de los hechos se han movilizado a efectivos de la Policía Local y a los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el herido ha sido evacuado al servicio de urgencias del hospital San Pedro.