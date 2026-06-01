Heridos leves dos hombres de 23 y 53 años tras el vuelco de una furgoneta bajo la rotonda de Avenida de Madrid

Archivo - Hospital Los Manzanos de La Rioja - LOS MANZANOS - Archivo

LOGROÑO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia han trasladado al Hospital Los Manzanos a dos hombres, de 23 y 53 años, tras salirse de la vía y volcar una furgoneta en la carretera LO-20, debajo de la rotonda de Avenida de Madrid, sentido Zaragoza, en Logroño.

A las 08:50 horas de hoy, lunes 1 de junio, un particular ha informa a SOS Rioja del accidente y, desde este Centro de Coordinación de Emergencias, se ha dado aviso a Policía Local de Logroño y se ha movilizado a Bomberos de Logroño, así como recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud y mantimiento de carreteras.

Tal y como detalla el SOS Rioja, la furgoneta ha volcado esparciendo herramienta en la calzada, lo que está generando retenciones de tráfico en sentido Zaragoza.