Hermoso de Mendoza y Andreu apuestan por "un cambio de Gobierno" porque el PSOE "es la opción más centrada y razonable"

Publicado 14/03/2019 19:56:07 CET

LOGROÑO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos del PSOE de La Rioja a la Alcaldía de Logroño y a la Presidencia, Pablo Hermoso de Mendoza y Concha Andreu, respectivamente, han apostado este jueves por "un cambio de Gobierno en la región" porque el PSOE "es la opción más centrada y razonable".

Hermoso de Mendoza ha realizado estas afirmaciones porque, tras las próximas elecciones, "los socialistas vamos a gobernar Logroño" ya que, como ha defendido, "es la opción más concentrada en mejorar la vida de los logroñeses. Es posible mejorar la vida de la gente y en eso va a trabajar el PSOE", ha asegurado el candidato: "Vamos a dedicar lo mejor de nosotros al servicio público y nosotros vamos a unir a la gente".

Pablo Hermoso de Mendoza ha realizado estas declaraciones durante el acto que, este jueves, ha protagonizado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Logroño y en el que también ha intervenido la candidata a la Presidencia de La Rioja, Concha Andreu.

A nivel local, el candidato socialista ha explicado que la ciudad que queremos los logroñeses y logroñesas "es una que aspira a crear más riqueza, a atraer nuevas inversiones, a desarrollar y hacer crecer a las industrias del siglo XXI que aquí se asientan". Una ciudad -ha continuado- "que cuida de su gente y cuida a los que nos cuidan: enfermeras, médicos, profesores, maestros, trabajadores sociales, bomberos, policías, servidores públicos".

Una ciudad -también- "más verde, con menos humos, menos ruidos, menos atropellos; una ciudad más inteligente porque une a la gente creativa en el desarrollo de nuevos y ambiciosos proyectos; una ciudad más bella porque saca la educación y la cultura a la calle y hace mucho más densa nuestra vida cultural".

Por todo ello, ha explicado, "vamos a unir a todos aquellos que quieren un Logroño mejor. Sin insultos, sin descalificaciones, sin exabruptos, sin faltar al respeto y sin mala educación".

Siempre lo harán -ha afirmado el candidato- "con argumentos, ideas, propuestas y con todas las ganas, la ilusión y la ambición para hacer una ciudad mejor, entre todos, con todos".

"DAR EJEMPLO"

Todo porque, según ha explicado Hermoso de Mendoza, "no hay nada que eduque más que el ejemplo" y para ello "el Gobierno que lidera Pedro Sánchez ha permitido avanzar más en 10 meses que en 7 años".

En este sentido, ha continuado, el Ejecutivo de Sánchez "ha permitido demostrar que es posible luchar contra la desigualdad, restituir derechos perdidos, mejorar la vida de los que menos tienen, ser más solidarios y más comprometidos con los más vulnerables. Ha permitido avanzar hacia una economía verde, más sostenible, más justa...".

"Hemos comprobado que se puede simplificar el marasmo burocrático en la gestión de proyectos de investigación, que se puede y se debe apostar por nuestros investigadores, por nuestra ciencia, por nuestra universidad. Ha habido una clara voluntad política de mejorar la vida de la gente".

Así las cosas, ha finalizado, "los socialistas vamos a gobernar Logroño, vamos a convencer a muchos que nos votaron y dejaron de hacerlo, a muchos que no nos han votado todavía y a aquellos que votaron a otras opciones políticas y ahora ven en el Partido Socialista Obrero Español la opción más razonable, más centrada y concentrada en mejorar sus vidas, la más justa".

Todo porque "los socialistas no solo hablamos de concordia, progreso, modernidad, solidaridad, sino que la llevamos a la práctica en nuestras políticas y en nuestro quehacer diario".

"LA RIOJA NECESITA UN CAMBIO DE GOBIERNO"

Por su parte, la candidata a la Presidencia regional, Concha Andreu, ha recordado que el PSOE de La Rioja "apuesta a lo grande" y, por ello, nuestra comunidad "necesita un cambio de Gobierno, un cambio ideológico, un cambio estratégico y un impulso democrático".

Además, ha querido agradecer la presencia de Pedro Sánchez en Logroño porque "hoy con él respiramos optimismo". El PSOE ha demostrado que "es capaz de mejorar la vida de las personas en cuanto entra a gobernar y estos 10 meses en España y en La Rioja hemos abierto un camino que la gente no quiere abandonar" y Sánchez "nos ha demostrado que se puede hacer y sabemos el camino que debemos recorrer".

Durante su intervención, Andreu ha recordado que, desde el PSOE, "luchamos por la igualdad porque es una cuestión natural" y, ante ello, "hemos querido que las listas al Congreso y al Senado sean conformadas por dos mujeres porque la verdadera transformación progresista en nuestra Comunidad va a venir de la mano de una mujer".

"Por primera vez en la historia de nuestro partido y de cualquier partido político en La Rioja, tanto la lista del Congreso como la del Senado serán lideradas por dos mujeres", ha recalcado.

Todo porque "en la lucha por la igualdad, el PSOE siempre ha ido a la vanguardia queremos seguir haciéndolo".

En este sentido, ha continuado, "a veces se dice que queremos hechos y no solo palabras, pues bien, ahí están los hechos: María Marrodán será la cabeza de lista al Congreso y María Victoria de Pablo, al Senado".

La candidata socialista ha recordado que "La Rioja necesita que el PSOE gane las elecciones generales como puerta del triunfo de las elecciones autonómicas y municipales".

Por ello, y a nivel regional, "quiero concitar vuestro apoyo y vuestra ilusión porque yo no me resigno en tener más parados y menos empleo que hace 12 años cuando empezó la crisis económica, yo no me resigno a que sigamos teniendo menos población, a que nazcan menos niños a que nuestros pueblos vayan cerrando sus escuelas, que se sigan marchando nuestros jóvenes a trabajar fuera de aquí y a que nuestra industria siga perdiendo fuerza y empleo".

Así -ha defendido- "quiero una Rioja mejor, que aumente su empleo, que reduzca su paro, que cierre la sangría demográfica, que atraiga industria, y especialmente talento, que se creen nuevas empresas ligadas a la investigación y a la innovación que supongan un despegue de nuevo de nuestra economía. Quiero deciros que podemos hacerlo, todos juntos, con los empresarios y con los sindicatos".

Con ello, "quiero encabezar un nuevo proyecto social y económico para nuestra región, pero para ello es necesario dar un primer paso en abril y contar con un Gobierno del Partido Socialista, un Gobierno de Pedro Sánchez que nos ayude en esta tarea. Un Gobierno necesario para La Rioja y para nuestro país".

Finalmente, la candidata socialista ha defendido que "cree en La Rioja" y, como proyecto de sociedad en común, "hay que desarrollar los puntos fuertes y solucionar los débiles". Así las cosas, "deseo tener una oportunidad de demostrar que hay un camino de esperanza que está inédito en este siglo. Una apuesta que pasa por nuestra modernización, por nuestra adaptación económica por multiplicar nuestra competitividad, por rechazar la resignación y por creer en nuestro autogobierno. Y quiero que me ayudéis a conseguirlo".