Hermoso de Mendoza planea un "gobierno de cambio" y maneja "varias opciones de pacto con cada partido"

Publicado 28/05/2019 13:40:05 CET

LOGROÑO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del Partido Socialista al Ayuntamiento de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha avanzado en una entrevista a Europa Press que planea un "gobierno de cambio" y maneja "varias opciones de pacto con cada partido".

Los once concejales conseguidos por la lista socialista el pasado domingo, 26 de mayo, precisan o bien del apoyo de los cuatro de Ciudadanos, o de los dos de Unidas Podemos más el del Partido Riojano.

Ante esta panorama, "hablar con todos los grupos" es la consigna que seguirá Hermoso de Mendoza quien, por ahora, según ha dicho, sólo ha mediado con los distintos partido una "felicitación cordial".

Las negociaciones, ha relatado, discurrirán a partir de mañana tras una reunión interna en el PSOE, hoy, en la que analizará con el secretario general, Francisco Ocón, los resultados y la situación que se atisba.

Preguntado acerca de si se puede trasladar el 'con Rivera no' a 'con San Martín no' ha señalado: "Lo que han dicho ambos partidos" (PSOE y Ciudadanos) en Madrid "es que el escenario de las municipales está abierto y habrá que verse en cada uno de los casos"; así pues, "no hay vetos ni posturas de cierre, hay disposición a conversar".

En estas negociaciones, preguntado acerca de si pensará en lo que quieren sus votantes ha afirmado: "Creo que lo que hay pensar es qué es lo mejor para la ciudad".

En este sentido, ha indicado que, en la campaña electoral, el PSOE apostó por "unir a la gente que quiere un Logroño mejor". El programa del PSOE, ha dicho, es "inclusivo" y "permite incorporar" aportaciones con las que puede "ser enriquecido".

Para Hermoso de Mendoza, lo que han "manifestado los votantes con claridad es que existe una necesidad de cambio, de querer cambiar el actual estado de cosas; quieren un gobierno de cambio".

Un gobierno de cambio que, ha creído, puede ser tanto con Ciudadanos como con Unidas Podemos (y PR) si se construye "sobre la base" del programa socialista, dado que encuentra "puntos de encuentro" con todos estos partidos.

Los pilares de este programa son, ha relatado: la necesidad de crear economía, mediante la atracción de inversiones; ser una capital europea medioambientalmente sostenible; y el deseo de ser una ciudad que cuida a los que cuidan, con un fortalecimiento derechos sociales.

A partir de esto, ha dicho, se abren "espacios amplios" de negociación que culminará el sábado 15 de junio. Según marca la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la formación de todos los ayuntamientos de España debe tener lugar el vigésimo día posterior al día de las elecciones.

Si es elegido alcalde (otra opción pasaría por sumar el Partido Popular con Ciudadanos y Partido Riojano) Hermoso de Mendoza empezaría su gestión hablando "con todos los responsables, personas que ejercen una responsabilidad" y hablará "con todos ellos, escuchándoles con mucha atención" para que le digan que es lo más "urgente de atender".

"Para construir un edificio se necesitan bases sólidas", ha dicho al tiempo que ha resaltado "esa cercanía, esa escucha, escuchar a la gente que más sabe de la casa, para trabajar codo con codo".