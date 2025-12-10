Herranz aboga en el CdR por fondos suficientes y específicos para responder a las preocupaciones de los europeos

La eurodiputada del Partido Popular Europeo Esther Herranz en el Comité de las Regiones - PPE

LOGROÑO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del Partido Popular Europeo Esther Herranz ha reclamado hoy en el Comité de las Regiones "un presupuesto con fondos suficientes para dar respuesta a los intereses y preocupaciones de los europeos".

En este sentido ha subrayado que "no tiene sentido consolidar el modelo de los fondos Next Generation, que ha demostrado ser ineficiente y excesivamente centralizado". En su alocución la eurodiputada ha destacado que "es importante contar con una asignación específica para el desarrollo territorial y local participativo, que tenga en cuenta la actividad agroalimentaria y en especial indicaciones geográficas y denominaciones de origen".

Herranz ha explicado que "realmente el sector agroalimentario contribuye de una forma extraordinaria al desarrollo rural y territorial de las regiones y tiene unos efectos muy positivos en el turismo, en la mejora del tejido empresarial y el empleo". Y ha indicado que "todo eso sirve al final para fijar población en el territorio, que es uno de los retos más acuciantes en muchas regiones españolas y en algunos otros países europeos".

La eurodiputada ha concluido poniendo en valor "una verdadera política de cohesión para todas las regiones como se reconoce en el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión y el papel de las regiones para lograrlo y en especial en zona rurales y aquellas que padezcan desventajas naturales graves o permanentes como la despoblación".

Por todo, ha enfatizado Herranz, "solo si tenemos en cuenta la opinión y la experiencia en gestión que tienen los entes locales y regionales se podrán asignar fondos capaces de responder a las distintas realidades que se viven y conseguir un desarrollo armonioso en la Unión Europea".