Herranz (PP) asegura que será la respuesta a las necesidades reales de los ciudadanos

El presidente del PP ha asegurado que “la mejor opción y voz para que La Rioja tenga fuerza en Europa es Esther Herranz”

LOGROÑO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata riojana al Parlamento Europeo, Esther Herranz, será la voz de La Rioja en Europa, no solo para defender al agricultor y al ganadero y fomentar el sector agroalimentario europeo “porque tenemos necesidad de seguir dotando de alimentos de calidad a precios razonables a los ciudadanos europeos”, sino para traer fondos europeos y dar respuesta a necesidades reales de los ciudadanos.

En un desayuno de trabajo presentado por el presidente del PP de La Rioja, Gonzalo Capellán, Herranz se ha referido a los 80 compromisos con los que se presenta el PP en las elecciones europeas este domingo “como respuesta al desafío democrático, social, cultural, económico e industrial, y geoestratégico”.

Ante los principales representantes y agentes socioeconómicos de La Rioja, ha explicado que el PP propone “medidas concretas que preocupan a los ciudadanos y con las que se da respuesta en materia del Estado de derecho, sector primario, agua, vivienda, juventud, igualdad y conciliación, sanidad, menores, competitividad, medio ambiente, inmigración y defensa del español”.

Partiendo de la idea de que “es importante que nuestro país envíe una señal clara y afinada de europeísmo”, Herranz se ha referido a la respuesta al desafío social y cultural con medidas como elevar el reto demográfico y el apoyo a las familias al rango de máxima prioridad de la UE, “equiparándola al Pacto Verde y a la Estrategia Digital; velar por la adecuada aplicación de la Directiva europea sobre la Lucha contra la Violencia y trabajar para que se establezca un Plan de Acción por la Salud Mental de los Jóvenes, de forma que, “crearemos un número de emergencia común en toda Europa para facilitar un acceso fácil y rápido a los primeros auxilios en caso de crisis de salud mental”.

Respecto al ámbito económico industrial, Herranz ha desgranado que “Europa necesita reformas sólidas porque se está quedando atrás. Para ello, debemos apoyarnos en el mayor logro de la integración europea, el mercado común, una fuente de riqueza que debe ser puesta al día con miras a poder competir en el nuevo mapa geopolítico. También debemos ser capaces de proteger la inversión productiva, de fomentar la creación de empresas y de hacer política industrial en condiciones de igualdad, con reglas justas y claras para todos los Estados Miembros”.

Y entre las medidas, el PP propone una nueva agenda de competitividad para Europa, menos burocracia y en especial, “apostar por unos fondos europeos ligados a la competitividad y al crecimiento”, ha apuntado Herranz.

“Creemos que los fondos Next Generation, creados como una de las grandes herramientas de transformación económica, no están alcanzando -al menos en nuestro país- sus objetivos por una gestión muy deficiente que impide la llegada de estos recursos a los operadores económicos. En La Rioja, donde gobernamos hace menos de un año, hemos implementado un sistema de seguimiento y actuación rápida para alcanzar velocidad de crucero en 2024 y aunque no se puedan cambiar las prioridades de esos fondos diseñados por el Gobierno de Sánchez, sí los reorientamos para que alcance la economía real”.

DEFENSA CONCRETA A LA DOC RIOJA FRENTE A NACIONALISMOS

Respecto a la política agraria, además de revisar la PAC, ampliar su presupuesto, reducir su burocracia y paralizar el Pacto Verde europeo que daña a los agricultores, la candidata ha puntualizado que el programa del PP para Europa cuenta con un epígrafe concreto titulado “indicaciones geográficas y denominaciones de origen españolas”, en el que se indica específicamente que “defenderemos denominaciones como Rioja o Cava, frente a los intentos de los partidos nacionalistas de fragmentarlas en función de criterios ideológicos y no agrícolas ni económicos”.

El PP además promoverá un consumo saludable del vino y la carne, y defenderemos al sector frente a los intentos de criminalizar su consumo, exagerar sus implicaciones medioambientales, y obligar a los productores a etiquetarlos como alimentos y bebidas “cancerígenas”.

LA VOZ PARA TENER FUERZA EN LA RIOJA

El presidente del Partido Popular en La Rioja ha defendido la importancia de lo que se va dilucidar el 9 de junio porque “son sin duda las elecciones europeas más importantes de nuestra historia democrática, por su incidencia directa en el conjunto de la sociedad y por muchos de los aspectos que pueden hacer mejorar nuestras empresas y sector primario”.

Tras explicar que “Europa hunde sus raíces en una cultura secular de siglos en valores como la libertad, justicia y la democracia”, el presidente ha asegurado que “necesitamos tener una voz fuerte en Europa, que conozca el territorio y a nuestras personas y las instituciones europeas, que defienda nuestros intereses, y, la voz más autorizada, la que además fue la primera representante de La Rioja en Europa, se llama Esther Herranz. Están las siglas y los partidos, pero yo confío siempre en las personas y confío en Esther Herranz, porque, la mejor opción y voz para que La Rioja tenga fuerza en Europa se llama Esther Herranz”.