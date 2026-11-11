Herranz (PP) pide "no demonizar el vino ni la carne en el Plan Europeo contra el cáncer y defiende consumo moderado"

LOGROÑO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del Partido Popular Europeo (EPP) y copresidenta del Intergrupo Vino del Parlamento Europeo, Esther Herranz, ha reclamado este miércoles en el Parlamento "no demonizar el vino ni la carne" en el Plan Europeo contra el cáncer, y ha defendido su consumo moderado.

En el marco del debate llevado a cabo hoy en Bruselas, y debatiendo sobre el plan BECA, Herranz ha tomado la palabra para reclamar que las políticas comunicativas de prevención de la salud se basen en la ciencia "y no en el adoctrinamiento ni en motivaciones ideológicas".

Herranz ha mostrado su reconocimiento al trabajo de los ponentes de la comisión parlamentaria, pero ha exigido "salvaguardar la verdad científica para evitar ataques injustificados a productos estratégicos como el vino o la carne, fundamentales para el tejido socioeconómico rural europeo". "Con informes que demonizan estos sectores solo amenazamos la forma de vida y de sustento de miles de familias que vertebran nuestro continente y que mantienen vivo nuestro patrimonio rural", ha señalado.

DEFENSA DE LA DIETA MEDITERRÁNEA COMO HÁBITO SALUDABLE

La eurodiputada ha recordado que el vino es un alimento natural respaldado por la ciencia como un pilar imprescindible de la Dieta Mediterránea siempre que se consuma con moderación. "Se trata de un modelo alimentario reconocido precisamente por ser equilibrado, completo y asociado a estilos de vida saludables con menor incidencia de cáncer".

"No es aceptable vincular todo consumo de alcohol a riesgo de cáncer y no podemos poner al mismo nivel un consumo abusivo, con un consumo moderado y responsable dentro de una dieta equilibrada", ha aseverado la eurodiputada en el hemiciclo de Bruselas.

Asimismo, ha puesto en valor el compromiso del propio sector vitivinícola, pionero en la autorregulación tras casi 20 años impulsando la estrategia 'Wine in Moderation' para educar e informar sobre pautas de consumo responsable.

Herranz ha finalizado su intervención instando a la Eurocámara a no despistar a la ciudadanía ni criminalizar la cultura europea: "Por supuesto que debemos proteger nuestra salud, pero lo tenemos que hacer desde el sentido común, la educación y la ciencia y no desde la ideología o el adoctrinamiento".